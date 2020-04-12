Google и Apple предлагают следить за контактами владельцев смартфонов, чтобы остановить пандемию

12 апреля, 2020, 18:49

Компании Google и Apple разрабатывают технологию отслеживания контактов владельцев смартфонов, которая поможет избежать распространения коронавируса

Об этом сообщает "Голос Америки" .

Цель проекта в том, чтобы владельцы смартфонов использовали приложения, благодаря которым потенциально зараженные люди смогут узнавать, что им следует пройти тестирование или соблюдать карантин. Это может повысить эффективность всемирных мер борьбы против эпидемии.

По плану, телефоны использовать Bluetooth, чтобы обмениваться информацией с телефонами поблизости. Инфицированные коронавирусом владельцы телефонов смогут передавать Apple и Google контакты людей, рядом с которыми они находились, и те, кто оказался в группе риска, будут проинформированы.

Такой мониторинг сможет сыграть важную роль и после того, как правила изоляции будут смягчены. Однако чтобы эта технология дала результаты, нужно, чтобы миллионы пользователей смартфонов согласились на его условия.

Данные о номерах телефонов будут зашифрованы, чтобы сохранять анонимность пользователей, в том числе и для Apple и Google. Эти технологические гиганты также заявили, что их система не будет отслеживать координаты по GPS.

Напомним, 11 марта американская компания Google рекомендовала работникам в офисах на севере Америки работать из дома из-за риска распространения коронавируса.

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