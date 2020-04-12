12 апреля на фронте: один украинский военный погиб, еще один - ранен
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В течение 12 апреля вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.
Сразу после полуночи российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстреляли наши позиции близ села Тарамчук в Донецкой области, а утром - возле села Крымское в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
К сожалению, в результате обстрелов Украина потеряла одного защитника, еще один воин получил боевое поражение.
Преступные действия российских наемников не остались безнаказанными - из имеющихся огневых средств наши военнослужащие оказали жесткий и решительный ответ. Потери противника уточняются.
На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим "Тишина" соблюдается.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
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