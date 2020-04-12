12 апреля на фронте: один украинский военный погиб, еще один - ранен

12 апреля, 2020, 18:25

12 апреля на Донбассе, в результате обстрелов российских оккупантов, один украинский военный погиб, еще один - получил боевое поражение

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение 12 апреля вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.

Сразу после полуночи российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстреляли наши позиции близ села Тарамчук в Донецкой области, а утром - возле села Крымское в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

К сожалению, в результате обстрелов Украина потеряла одного защитника, еще один воин получил боевое поражение.

Преступные действия российских наемников не остались безнаказанными - из имеющихся огневых средств наши военнослужащие оказали жесткий и решительный ответ. Потери противника уточняются.

На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим "Тишина" соблюдается.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.