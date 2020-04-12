11 апреля на фронте: в ответ на 8 обстрелов нанесены ранения трем оккупантам
Об этом говорится в информационном возведении о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 воскресенья 12 апреля, передает Еспресо.TV.
"11 апреля противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Благодаря эффективному использованию дежурных огневых средств украинские защитники подавили вражескую активность. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", - отмечают украинские военные.
Минские договоренности россияне нарушали поблизости
Славного,
Широкино,
Песков,
Голубовского,
Новотошковского,
Новозвановки.
Вследствие вражеских обстрелов вчера получили ранения трое украинских героев.
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"Учитывая реальную и значительную опасность, которую оккупанты своими преступным действиями подвергали как военнослужащих, так и гражданских лиц, подразделения Объединенных сил оперативно реагировали на каждый обстрел и прицельным огнем по вражеским позициям заставили противника вернуться к соблюдению установленного режима "Тишина", - уверяют в штабе ООС.
По данным разведки, 11 апреля украинские воины огнем ранили семь наемников Российской Федерации.
"Сегодня ночью сразу после полуночи российские оккупационные войска обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра наши позиции близ села Тарамчук на Приазовье. Ответным огнем Объединенные силы немедленно прекратили враждебную провокацию", - добавляет командование Операции ОС.
Согласно официальным данным, за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
- Напомним, вчера, 11 апреля, президент Украины Владимир Зеленский впервые посетил прифронтовую полосу, где призвал к дальнейшему отводу войск.
- В оппозиции на это заявили, что действующий глава государства играет в интересах Владимира Путина.
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