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Espreso.tvОбщество11 апреля на фронте: в ответ на 8 обстрелов нанесены ранения трем оккупантам

11 апреля на фронте: в ответ на 8 обстрелов нанесены ранения трем оккупантам

В течение субботы, 11 апреля 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства о прекращении огня и восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил

Об этом говорится в информационном возведении о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 воскресенья 12 апреля, передает Еспресо.TV.

"11 апреля противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Благодаря эффективному использованию дежурных огневых средств украинские защитники подавили вражескую активность. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", - отмечают украинские военные.

Минские договоренности россияне нарушали поблизости

Славного,

Широкино,

Песков,

Голубовского,

Новотошковского,

Новозвановки.

Вследствие вражеских обстрелов вчера получили ранения трое украинских героев.

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"Учитывая реальную и значительную опасность, которую оккупанты своими преступным действиями подвергали как военнослужащих, так и гражданских лиц, подразделения Объединенных сил оперативно реагировали на каждый обстрел и прицельным огнем по вражеским позициям заставили противника вернуться к соблюдению установленного режима "Тишина", - уверяют в штабе ООС.

По данным разведки, 11 апреля украинские воины огнем ранили семь наемников Российской Федерации.

"Сегодня ночью сразу после полуночи российские оккупационные войска обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра наши позиции близ села Тарамчук на Приазовье. Ответным огнем Объединенные силы немедленно прекратили враждебную провокацию", - добавляет командование Операции ОС.

Согласно официальным данным, за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

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