За сутки количество инфицированных Covid-19 на Житомирщине увеличилось почти вдвое. Впереди - Малин

11 апреля, 2020, 14:58

Если 9 апреля 2020 года в Житомирской области начислялся 41 официально подтвержденный случай заболевания Covid-19, то 10 апреля таких было уже 74. При этом больше всего больных насчитывается в Малинском районе

Об этом со ссылкой на официальный сайт Житомирской областной государственной администрации передает Еспресо.TV.

Коронавирусную инфекцию в Житомирской области уже обнаружили в Бердичевском, Малинском, Коростенском, Радомышльском, Черняховском, Житомирском, Коростышевском, Овручском, Новоград-Волынском районах и в городе Житомире.

По состоянию на 9:00 утра 11 апреля 2020 года в Житомирской области в целом 74 случая коронавирусной инфекции:

2 случая - в городе Радомышль (1 - летальный)

9 случаев - в городе Житомире;

16 случаев - в Бердичевском районе (2 - летальных)

21 случай в Малинском районе;

14 случаев в Коростенском районе;

1 случай в Житомирском районе;

2 случая в Черняховском районе;

1 случай в Новоград-Волынском;

1 случай в Овруче;

2 случая в Коростышеве;

5 случаев в Коростышевском районе.

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Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 фиксируется в Малинском (21 случай), Бердичевском (16), Коростенском (14) районах.

По возрастной структуре больных распределение таковое:

0-17 лет - 4 человека;

18-29 лет - 8 человек;

30-49 лет - 26 человек;

50-69 лет - 20 человек;

65 лет и старше - 16 человек.

По текущей ситуации в Малине, то коммунальное предприятие "Малинская городская больница" рассказывает в Facebook следующее:

8 больных - в стационаре, состояние которых удовлетворительное и средней степени тяжести;

13 больных - в связи с легким течением заболевания находятся под амбулаторным наблюдением семейных врачей, состояние больных удовлетворительное.

По данным от заведующего Малинского межрайонного отдела государственного учреждения "Житомирский областной лечебный центр" МО Украины Евгения Минина, которые он передал местному изданию ИнфоМалин , больше всего больных в городе проживает в районе банкнотной фабрики.

При этом есть две разных версии появления коронавируса в Малине. По одной - от работника, который вернулся с ЕС, по другой - местный человек встречал жену из отдыха в Египте в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) и там был заражен.

Как сообщила заместитель главы Житомирской ОГА Наталья Остапченко, на въезде в Малин и Бердичев установлены блокпосты.

Напомним, наиболее быстро количество больных коронавирусом растет в четырех областях и Киеве .

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