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Espreso.tvОбществоИрина Фриз: Россия не прекращает обстрелов, а Зеленский продолжает отводить войска - это игра в интересах Путина

Ирина Фриз: Россия не прекращает обстрелов, а Зеленский продолжает отводить войска - это игра в интересах Путина


фото: eurosolidarity.org
Заявление Зеленского о продолжении разведения войск на Донбассе и якобы уменьшении интенсивности обстрелов после начала разведения - это игра в интересах Путина

Об этом написала народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз на своей странице в социальной сети Facebook.

"Заявление Владимира Зеленского о продлении разведения войск совпало с заявлением МИД России, в которой Москва призвала к дальнейшему выполнению Украиной де-факто российских требований по Донбасса. Таким образом, сегодня Офис Зеленского даже не пытается скрыть, чьи команды формируют политику нашей страны.

По словам Зеленского, разведение сил и средств помогло уменьшить количество обстрелов в зоне ООС. Но это наглая ложь, ведь не проходит и суток, чтобы в результате российских обстрелов не погиб, или не был ранен украинский военнослужащий. Обстрелы продолжаются, а значит стратегия Зеленского была и ошибочной, и необходимо возвращаться к международному влияния на Россию ", - отметила она.

Фриз отметила, что Зеленский или не понимает ситуацию на фронте, или не получает достоверных данных.

"Не исключено, что Зеленского ограничили, или он самоограничился в получении объективной и достоверной информации о ситуации на фронте. Должен подчеркнуть, что с таких ограничений начинается потеря власти, ведь президент теряет понимание ситуации в государстве и становится марионеткой в чужих руках. Так же было с Януковичем, который в декабре 2013 считал, что пользуется поддержкой населения", - добавила Фриз.

Народный депутат подчеркнула, что Россия не делает шагов к прекращению огня, а Зеленский продолжает отводить войска.

"Любые переговоры или договоренности должны начинаться только после выполнения предыдущих соглашений. Это тест на способность соблюдать соглашения. Россия не способна выполнять договоренности со времен, о которых подчеркивал еще Бисмарк. Первый пункт Минских договоренностей предусматривает прекращение огня. На соблюдении именно безопасности фактора Минска настаивают все стороны Нормандского процесса. Поэтому выглядит логичным и элементарным, чтобы лицо, занимающее должность главы Украины, требовала от России прекращения огня в соответствии с первым пунктом Минских договоренностей, а не забегая в конец этого списка ", - отметила Фриз.

"Но Зеленский считает, что надо "просто перестать стрелять", и единолично отводит войска, теряет украинские территории, защитников, которые отдают свою жизнь. Надо перестать стрелять, но не нам!" - подчеркнула политик.

Также она напомнила, что Офис президента постоянно предпринимает шаги, которые нужны России для подтверждения тезиса о гражданском конфликте в Украине, и избегает темы Крыма.

"Офис президента делает все, что лежит в плоскости интересов России. Мы уже не слышим ни слова о Крыме. ОПУ не требует усиления санкций против агрессора. Мы вообще не слышим с Банковой ни одного упоминания об агрессоре", - подчеркнула Фриз.

"Разведение войск имеет смысл, когда отсутствует влияние на обе стороны конфликта. Впрочем, ВСУ сейчас почти не отвечают на обстрел с ОРДЛО, а оккупированные территории находятся под полным контролем и управлением Кремля. Поэтому прекращение огня - это исключительно вопрос инициативы агрессора, на которого следует давить, а не выполнять его прихоти ", - убеждена Ирина Фриз.

"Не стоит рассчитывать на то, что политическое шоу и заказные преследования позволят отвлечь внимание украинцев от сдачи интересов нашей страны", - добавила Фриз.

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