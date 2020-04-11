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Espreso.tvОбществоВо Львове внезапно умер 44-летний капеллан Андрей Дуда

Во Львове внезапно умер 44-летний капеллан Андрей Дуда

10 апреля 2020 года около полуночи на 44 году жизни скоропостижно скончался протоиерей Православной церкви Украины (ПЦУ) Андрей Дуда, клирик Свято-Николаевского храма города Львова, капеллан и волонтер

Об этом со ссылкой на портал Варта1 передает Еспресо.TV .

Соответствующее заявление обнародовал митрополит Димитрий Рудюк.

"Выражаем свои соболезнования декану Львовского благочиния митрофорный протоиерей Ярославу Дуде, матушке и всем родственникам покойного. Это очень тяжелая утрата для всех нас. Ее сейчас трудно понять. Отец десятки раз ездил на передовую, там где бурлит война, занимался на Донбассе просветительским и милосердницким служением, горел любовью к Украине", - отметил митрополит.

Свои соболезнования по поводу смерти священника выразила народная депутка от партии "Европейская солидарность", львовянка София Федина. Они вместе занимались волонтерской деятельностью.

"Нас соединила в работе война и помощь нашим защитникам, но для всех нас вы были столбом / опорой, с которой мы переворачивали мир и меняли к лучшему. Вы одновременно были и батюшкой, и отцом, и другом, и собратом - тем, кто всегда рядом, тем, с кем не страшно ступать в неизвестное. Вам было нужно все увидеть, сделать, создать, успеть ", - отметила она.

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