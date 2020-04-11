В России вспыхнул кровавый бунт в колонии 300 человек ранены, есть погибший

11 апреля, 2020, 21:07

В результате бунта в исправительной колонии в Иркутской области около 300 человек получили ранения, один узник погиб

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Бунт произошел в исправительной колонии №15 (город Ангарск в Иркутской области), сообщают российские СМИ со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Иркутской области Виктора Игнатенко.

Тело мужчины 1989 года рождения обнаружили при разборке завалов после пожара, вспыхнувшего во время бунта. Тело было обнаружено повешенным, есть версии как о самоубийстве, так и об убийстве другими заключенными.

"Одна из версий, он сотрудничал с администрацией", - сказал омбудсмен. По словам Игнатенко, других погибших после бунта в колонии нет.

Несколько независимых источников говорят о значительном количестве раненых, по отдельным сообщениям, таких около 300.

Всего в колонии №15 есть более 1200 заключенных.

9-10 апреля несколько заключенных колонии строгого режима в городе Ангарск вскрыли себе вены в знак протеста против действий администрации и подожгли несколько рабочих зданий. В колонию вошли спецназовцы, которые применили силу. По факту беспорядков возбуждено уголовное дело.

Все пенитенциарные заведения в России на фоне распространения коронавирусной инфекции стали еще менее доступными для внешнего контроля, чем раньше. В большинстве колоний запрещены встречи с родственниками и адвокатами, заблокировано получение передач.

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