В России вспыхнул кровавый бунт в колонии 300 человек ранены, есть погибший
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
Бунт произошел в исправительной колонии №15 (город Ангарск в Иркутской области), сообщают российские СМИ со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Иркутской области Виктора Игнатенко.
Тело мужчины 1989 года рождения обнаружили при разборке завалов после пожара, вспыхнувшего во время бунта. Тело было обнаружено повешенным, есть версии как о самоубийстве, так и об убийстве другими заключенными.
"Одна из версий, он сотрудничал с администрацией", - сказал омбудсмен. По словам Игнатенко, других погибших после бунта в колонии нет.
Несколько независимых источников говорят о значительном количестве раненых, по отдельным сообщениям, таких около 300.
Всего в колонии №15 есть более 1200 заключенных.
9-10 апреля несколько заключенных колонии строгого режима в городе Ангарск вскрыли себе вены в знак протеста против действий администрации и подожгли несколько рабочих зданий. В колонию вошли спецназовцы, которые применили силу. По факту беспорядков возбуждено уголовное дело.
Все пенитенциарные заведения в России на фоне распространения коронавирусной инфекции стали еще менее доступными для внешнего контроля, чем раньше. В большинстве колоний запрещены встречи с родственниками и адвокатами, заблокировано получение передач.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
-
Читайте также
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-