В автокатастрофе погиб печально известный закарпатский контрабандист "Доки"

11 апреля, 2020, 13:10

Сегодня, 11 апреля 2020 года, около 6:40 утра на автодороге "Киев-Чоп" вблизи села Большая Омеляна Ровенской области произошло ДТП с летальным исходом

В полиции говорят, 45-летний водитель из Закарпатья, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и на закругленном участке дороги въехал в отбойник и перевернулся на Mercedes s class w221 в кювет, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Мукачево. net .

Находился ли мужчина за рулем в состоянии опьянения - будет известно по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Как стало известно Mukachevo.net из нескольких собственных источников в правоохранительных органах, за рулем находился Оттило (другое написание имени - Атилла) Хорват из села Большая Бийгань Береговского района Закарпатской области, также известный в Закарпатье контрабандист "Доки".

2017 году мы рассказывали о нем в этом материале:

Частная граница Аттилы. Как на Закарпатье организовали 5-километровую дыру для контрабанды .

Напомним, в свое время "Доки" незаконно выкупил 23 га украинской-венгерской государственной границы, что позволило ему практически беспрепятственно заниматься контрабандной деятельностью в промышленных масштабах.

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