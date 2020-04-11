Украинский учитель получил от YouTube серебряную кнопку за онлайн-уроки по физике

11 апреля, 2020, 21:47

Учитель из Одессы Павел Виктор получил от YouTube серебряную кнопку за онлайн-уроки по физике

Об этом сам Виктор написал в facebook.

YouTube отметил серебряной кнопкой рекордное количество просмотров онлайн-уроков по физике известного одесского педагога, которыми он бесплатно делится со всеми желающими.

"Вот такую посылку вчера принес курьер", - написал учитель.

Серебряную кнопку YouTube вручают после того, как количество подписчиков канала достигнет 100 тыс.

А у преподавателя физики Ришельевского лицея количество просмотров онлайн-уроков по физике уже достигло 20 млн. Этому способствовало, по мнению педагога, введение карантинных мероприятий, связанных с пандемией СOVID-19.

Как сообщалось, одесский педагог начал размещать уроки по углубленному курсу физики на YouTube для больных учеников. Осенью 2019 года количество просмотров достигло 15 млн.

Павел Виктор является заслуженным учителем Украины, победителем всеукраинского конкурса "Учитель года - 2009".

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