Синоптик Наталья Диденко предупредила о резком похолодании

11 апреля, 2020, 17:21

С 14 апреля в Украине ожидается резкое похолодание, местами пойдет мокрый снег

Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.

По ее словам, непогода придет на предпасхальную неделю.

"Только понедельник устоит перед фронтами и арктическим холодом - 13-го апреля еще будет солнечно и тепло, разве что к западным областям уже приблизится атмосферный фронт с дождями. А со вторника - начнется", - предупредила Наталья Диденко.

Она отметила, что погода 12 апреля, на Вербное воскресенье, ожидается сухой, преимущественно солнечной, с температурой воздуха + 11 + 16 градусов. Ветер с сегодняшнего северо-западного, порывистого и некомфортного, перейдет завтра на юго-западный, до умеренного и даже слабого.

В понедельник, 13 апреля, в большинстве областей Украины ощутимо потеплеет до + 15 + 20 градусов. Но ветер снова станет сильным, однако еще юго-западного направления.

По словам Натальи Диденко похолодание начнется 14-15 апреля. Ветер перейдет снова на северо-западный, северный, ворвется похолодание, скорость ветра увеличится, дожди местами переходящие в мокрый снег. Во второй половине следующей недели немного потеплеет, однако не существенно.

"И вообще, по предварительным прогнозам, всю неделю перед Пасхой и на саму Пасху, особого тепла бесполезно ждать. Но учитывая, что для большинства из нас дома будет куча работы, то будем согреваться уборкой, хозяйствованием, а ближе к четвергу начнутся печься пасхи и это тепло из духовок и печей, вместе с невероятным запахом, точно согреет ", - написала Наталья Диденко.