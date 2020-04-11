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Espreso.tvОбщество"В Гамбурге никто не умер от короны без предварительной болезни", - известный гамбургский медицинский обозреватель о коронавирусе в Германии

"В Гамбурге никто не умер от короны без предварительной болезни", - известный гамбургский медицинский обозреватель о коронавирусе в Германии

Известный гамбургский медицинский обозреватель Клаус Пюшель считает страх перед короной преувеличенным. Он и его команда исследовали умерших от вируса в Гамбурге. Исследование показало, что во всех случаях вирус был лишь последней каплей

Гамбургский медицинский обозреватель Клаус Пюшель и его команда обследуют жертв коронавируса в городе, и считают страх перед вирусом чрезмерным.

Об этом сообщает Welt .

"Пока ни один человек, который неимел болезни, не умер от коронавируса в Гамбурге", - рассказал Клаус Пюшель в интервью изданию "Hamburger Morgenpost". "Этот вирус влияет на нашу жизнь совершенно преувеличенным образом. И это не имеет никакого отношения к риску, который создает вирус", - говорит известный медицинский обозреватель. "Я убежден, что смертность от коронавируса даже не даст о себе знать в виде пика летней смертности ". Нет причин для опасения смерти в связи с распространением болезни в регионе Гамбурга.

"Все, кого мы осматривали до сих пор, имели рак, хроническую болезнь легких хронических курильщиков, сильное ожирение, диабет или сердечно-сосудистые заболевания". Во всех этих случаях вирус был лишь последней каплей в переполненной бочке. Команда Клауса Пюшеля осмотрела 100 умерших от Covid-19. Коронавирус у них был лишь последней каплей.

"Беспокойство людей в том, что вирус распространяется очень быстро, поскольку еще нет иммунной защиты", - отметил медицинский эксперт. "Но у нас в Германии нет итальянских условий. У нас хорошая система здравоохранения и я убежден, что мы хорошо сможем справиться с пандемией".

Во вторник сенат Гамбурга планирует предоставить информацию, как действовать дальше, пока не прогнозируют, что существующие постановления не будут пока ослаблены. Одновременно с этим премьер-министр земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер (ХДС) в комментарии для газеты "Die Zeit" сказал: "Скоро мы начнем этап, когда мы отменим некоторые социальные ограничения". В качестве примера он привел возможное открытие ресторанов, кафе и баров. "Там, где возможно соблюдать определенную дистанцию, ограничения могут быть ослаблены", - сказал он. Закрытие заведений было необходимо, ведь раньше были непонятными правила соблюдения необходимой дистанции. Он предположил, что сейчас будет иначе.

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