Представители стран G20 не смогли договориться о сокращении добычи нефти

11 апреля, 2020, 20:27

Министры энергетики стран G20 в ходе переговоров не смогли подписать соглашение по сокращению объемов добычи нефти

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Министры энергетики стран G20 завершили раунд переговоров заявлением о поддержке мероприятий, направленных на стабилизацию рынка. Об этом говорится в заявлении G20 по итогам встречи, которая появилась 11 апреля.

В то же время заявление не содержит упоминаний о конкретном соглашении по сокращению добычи нефти.

"Мы обязуемся принять все необходимые и срочные меры, чтобы обеспечить стабильность рынка энергетики", - заявили представители правительств G20.

Министры также обещают сделать все необходимое, чтобы энергетический сектор помогал миру преодолеть последствия коронавирусной пандемии и способствовал дальнейшему глобальному восстановлению. Однако о сокращении производства в заявлении не говорится.

Накануне представители Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и партнеров картеля после девяти часов переговоров предварительно согласовали соглашение, по которому добычу планируют сократить на 10 млн баррелей в сутки в мае и июне.

Такой шаг имеет целью стабилизировать рынок, пострадавший из-за кризиса вокруг пандемии коронавируса.

Ожидалось, что встреча G20 приобщит к этому соглашению страны, не входящие в ОПЕК, в том числе Мексику, США и Канаду. Однако Соединенные Штаты неохотно соглашаются участвовать в снижении добычи для повышения цен. Вашингтон заявил, что производство в США уже падает из-за низких цен.

Из-за коронавируса глобальный спрос на нефть упал примерно на 20 млн баррелей в день, или на одну пятую. Цены на нефть упали до почти 20-летнего минимума. Резкое сокращение цен грозит банкротством американским компаниям, которые производят более дорогую нефть.

Напомним, 9 апреля Саудовская Аравия и Россия договорились о сокращении добычи нефти.

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