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Espreso.tvОбществоПожары вблизи ЧАЭС тушат 380 человек. Радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы, - ГСЧС

Пожары вблизи ЧАЭС тушат 380 человек. Радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы, - ГСЧС

10 апреля 2020 года в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения рядом с бывшей Чернобыльской АЭС на севере Киевской области, подразделениями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям совместно с работниками лесной охраны продолжилось тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств

Там до сих пор наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс служба ГСЧС.

К тушению пожаров привлечено 379 человек и 100 единиц техники, из них от ГСЧС 320 человек личного состава и 79 единиц техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ДСНС, которому 9 апреля человеком осуществлен 67 сбросов - 154 т воды).

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"Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,012 мР / час, Киевская область - в пределах 0,011 мР / час). В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровне мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (город Чернобыль - 0,021 мР / ч., на КДП Дитятки 0,01 мР / ч. при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР / ч.) ", - отмечают в ГСЧС.

"В Чернобыльской зоне есть отдельные участки, где отмечается превышение радиационного фона. Это происходит там, где как раз бушует пожар. Поэтому, при тушении этого пожара, мы вынуждены часто менять личный состав. Где-то раз в сутки", - пояснил глава ведомства Николай Чечеткин в эфире одного из телеканалов.

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