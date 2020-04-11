Пожар в офисе Партии регионов на Липской, по которому обвинили Черновол, уже расследовала группа прокурора Горбатюка, - Чумак
Об этом сообщил в фейсбуке бывший заместитель генпрокурора Виктор Чумак, передает Еспресо.TV .
"Интересно, что производство за событиями шестилетней давности было зарегистрировано 25.03.2020 года (три недели назад!) непосредственно в Государственном бюро расследований, хотя именно этот эпизод уже был расследован следственной группой Сергея Горбатюка", - написал он.
Чумак считает, что действия ГБР "не вмещаются в рамки здравого смысла".
"Я так понимаю, что это попытка показать" беспристрастность "в расследовании" дел Майдана ", - добавил он.
Чумак отметил, что заявляет об этом несмотря на давний личный конфликт с Татьяной Черновол.
- Напомним, Чумак подал в отставку после назначения генеральным прокурором Ирины Венедиктовой .
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