 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПожар в офисе Партии регионов на Липской, по которому обвинили Черновол, уже расследовала группа прокурора Горбатюка, - Чумак

Пожар в офисе Партии регионов на Липской, по которому обвинили Черновол, уже расследовала группа прокурора Горбатюка, - Чумак


фото: novynarnia.com
Производство за событиями 6-летней давности было зарегистрировано три недели назад непосредственно в ГБР, хотя его уже расследовала прокуратура

Об этом сообщил в фейсбуке бывший заместитель генпрокурора Виктор Чумак, передает Еспресо.TV .

"Интересно, что производство за событиями шестилетней давности было зарегистрировано 25.03.2020 года (три недели назад!) непосредственно в Государственном бюро расследований, хотя именно этот эпизод уже был расследован следственной группой Сергея Горбатюка", - написал он.

Чумак считает, что действия ГБР "не вмещаются в рамки здравого смысла".

"Я так понимаю, что это попытка показать" беспристрастность "в расследовании" дел Майдана ", - добавил он.

Чумак отметил, что заявляет об этом несмотря на давний личный конфликт с Татьяной Черновол.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 апреля, 2020 суббота

10 апреля, 2020 пятница

больше новостей

11 апреля, 2020 суббота

10 апреля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать