Порошенко предлагает предусмотреть в бюджете выплаты малообеспеченным гражданам для покупки продуктов, а бизнесу - компенсации процентов по кредитам

11 апреля, 2020, 18:23

Предусмотреть специальные выплаты из бюджета малообеспеченным гражданам для покупки продуктов питания предлагает лидер партии "Европйська Солидарность", пятый Президент Петр Порошенко

Об этом сообщает официальный сайт "Европейской Солидарности".

Предложения Порошенко по социальной поддержке украинцев во время эпидемии внесены на рассмотрение бюджетного комитета парламента.

Такие еженедельные выплаты малообеспеченным гражданам должны продолжаться в течение как минимум 4 месяцев, - предлагает Петр Порошенко .

Согласно законодательству, малообеспеченная семья - это семья, которая по уважительным или не зависящим от нее причинам имеет среднемесячный совокупный доход ниже прожиточного минимума для семьи.

В Украине насчитывается более 300 000 таких семей. Общая сумма финансирования, необходимая для такой программы, составляет чуть более 2 миллиардов гривен - посчитали в Порошенко.

Сейчас помощь людям в беде по всей Украине предоставляют волонтеры и активисты из ОО "Дело общин", а также депутаты и партийцы "Европейской Солидарности". Средства Фонда Порошенко и благодаря благотворительным взносам тысяч неравнодушных украинцев уже сформировано 13000 продуктовых наборов, которые доставляются в регионы страны.

Для поддержки малого, среднего и крупного бизнеса, который теряет доходы от введения карантинных мероприятий, Петр Порошенко предлагает правительству ввести механизм компенсации процентов по кредитам, срок уплаты которых приходился на период, заканчивающийся последним числом месяца, в котором завершается действие карантина.

Кроме того, Петр Порошенко внес предложение ввести страхование медицинских работников на случай инфицирования коронавирусом. Сумма страховых выплат по мнению Порошенко должна быть сопоставима с выплатами военным на передовой.

В случае инфицирования работника - в 100-кратном размере прожиточного минимума (210 200 грн). В случае смерти - в 750-кратном размере прожиточного минимума (1576500 грн).

По состоянию на 11 апреля в Украине зафиксировано 390 случаев заболевания COVID 19 медицинских работников. Порошенко предлагает обеспечить страховые выплаты и тем медикам, которые заболели до принятия соответствующего решения.

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