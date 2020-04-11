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Espreso.tvОбществоНардепы от "Европейской Солидарности" Княжицкий и Синютка передали больницам Львова партию защитных костюмов

Нардепы от "Европейской Солидарности" Княжицкий и Синютка передали больницам Львова партию защитных костюмов

Народные депутаты от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий и Олег Синютка передали медицинским учреждениям Львова партию профессиональных защитных костюмов для врачей, работающих с больными коронавирусом, от Фонда Петра Порошенко

Об этом сообщает Еспресо.TV

Народные депутаты посетили Львовский областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных и региональный фтизиопульмонологический клинический лечебно-диагностический центр. В общем нардепы передали во Львов 200 защитных костюмов.

"Сегодня во время эпидемии особого внимания требуют врачи, потому что они на передовой и они сегодня являются наиболее незащищенными. Поэтому Фонд Петра Порошенко совместно с "Европейской Солидарностью", собственно, основную часть усилий направляет на то, чтобы защитить врачей. И сегодня мы передали в львовские больницы защитные костюмы, которые помогут врачам при контакте с больными сохранить свое здоровье и, таким образом, работать дальше на помощь больным. Мы надеемся, что следующая партия костюмов будет доставлена уже скоро ", - отметил Олег Синютка

"Только сейчас Министерство здравоохранения начало предоставлять защитную одежду и медикаменты, но этого, видимо, не хватает, и поэтому мы, например, тоже помогаем. Многие другие помогают больницам. Это стало настоящим таким общественным движением, положительно, хотя государство должно было бы это делать. С другой стороны, мы понимаем, что к эпидемии мало кто готов, даже развитые страны не всегда готовы", - отметил Николай Княжицкий

Напомним, что ранее народные депутаты от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий и Олег Синютка передали от Фонда Порошенко Львовской городской клинической больницы №8 аппарат искусственной вентиляции легких, а для Львовского областного госпиталя инвалидов войн и репрессированных им. Ю.Липы партию реанимационного оборудования и медицинской аппаратуры.

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