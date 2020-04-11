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Espreso.tvОбществоМаршрутчик из Николаева поднял руку на инвалида войны на Донбассе. С ним провели воспитательную беседу

Маршрутчик из Николаева поднял руку на инвалида войны на Донбассе. С ним провели воспитательную беседу

Александр Беспалов
фото: Олександр Лойко
В Николаеве ветераны российско-украинской войны провели беседу с водителем маршрутки, который отказался везти инвалида войны, киборга-десантника Александра Беспалова как льготника, ударил его и выгнал

Об этом на своей странице сообщил ветеран АТО Александр Погребиський, рассказывает Еспресо.TV .

Водителя маршрутки заставили стать на колени и просить прощения.

Погребиський подчеркнул, что Беспалов является инвалидом 1 группы, поскольку потерял на войне глаз и часть черепа.

Мужчина заметил, что в любом случае не стоит пренебрежительно относиться к украинским военным, которые защищают Украину на Донбассе.

Кроме того, ветеран АТО отметил, что подобная беседа происходит далеко не впервые, и эта работа будет продолжаться пока люди не "получат четкого понимания уважения к правам участников войны".

По его словам, Укртрансбезпека составила два протокола на транспортное средство. А на самого водителя написано заявление в полицию.

Также расследованием поступка маршрутчика занимается Национальная полиция.

 

По данным волонтеры Ирины Альчинськои, избитого ветерана в феврале этого года выписали из госпиталя.

Избиение же Александра произошло 8 апреля.

Беседа с водителем состоялась 9 апреля.

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