Маршрутчик из Николаева поднял руку на инвалида войны на Донбассе. С ним провели воспитательную беседу
Об этом на своей странице сообщил ветеран АТО Александр Погребиський, рассказывает Еспресо.TV .
Водителя маршрутки заставили стать на колени и просить прощения.
Погребиський подчеркнул, что Беспалов является инвалидом 1 группы, поскольку потерял на войне глаз и часть черепа.
Мужчина заметил, что в любом случае не стоит пренебрежительно относиться к украинским военным, которые защищают Украину на Донбассе.
Кроме того, ветеран АТО отметил, что подобная беседа происходит далеко не впервые, и эта работа будет продолжаться пока люди не "получат четкого понимания уважения к правам участников войны".
По его словам, Укртрансбезпека составила два протокола на транспортное средство. А на самого водителя написано заявление в полицию.
Также расследованием поступка маршрутчика занимается Национальная полиция.
По данным волонтеры Ирины Альчинськои, избитого ветерана в феврале этого года выписали из госпиталя.
Избиение же Александра произошло 8 апреля.
Беседа с водителем состоялась 9 апреля.
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