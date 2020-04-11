Коронавирус в Киеве: за день добавились 48 новых больных и один смертельный случай
Подробности утром в субботу, 11 апреля, у себя на фейсбуке рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко, передает Еспресо.TV .
"Динамика распространения вируса в столице - тревожная. Количество киевлян, которые заболели Covid-19, за минувшие сутки увеличилась на 48 человек. Один случай, к сожалению, летальный. Всего в Киеве уже 396 подтвержденных случаев заболевания Covid-19", - написал он.
Среди заболевших 20 женщин в возрасте от 21 до 82 лет, 24 человека в возрасте от 20 до 82 лет, три девочки - 3, 11 и 15 лет, и 12-летний мальчик.
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В больницы были госпитализированы 24 человека, остальные лечатся на домашней самоизоляции под контролем врачей.
"Я еще раз обращаюсь ко всем: не умаляйте угрозы, не пренебрегайте правилами! И напомню: в эти выходные для контроля за соблюдением ограничений правоохранители будут нести усиленную службу - увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева. Поэтому не идите туда, где вас могут оштрафовать! Оставайтесь дома! Не подвергайте опасности себя и своих близких ", - обратился к киевлянам Кличко.
- По данным Центра общественного здоровья министерства здравоохранения, по состоянию на 9:00 субботы, 11 апреля 2020, в Украине установлено 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки было зафиксировано 308 новых случаев .
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