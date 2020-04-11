 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус в Киеве: за день добавились 48 новых больных и один смертельный случай

Коронавирус в Киеве: за день добавились 48 новых больных и один смертельный случай

Крещатик во время карантина. 29 марта 2020 года
фото: Сергій Руденко
За сутки 10 апреля 2020 года в Киеве было зарегистрировано 48 новых случаев Covid-19, в частности заразились пятеро медиков и четверо детей

Подробности утром в субботу, 11 апреля, у себя на фейсбуке рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко, передает Еспресо.TV .

"Динамика распространения вируса в столице - тревожная. Количество киевлян, которые заболели Covid-19, за минувшие сутки увеличилась на 48 человек. Один случай, к сожалению, летальный. Всего в Киеве уже 396 подтвержденных случаев заболевания Covid-19", - написал он.

Среди заболевших 20 женщин в возрасте от 21 до 82 лет, 24 человека в возрасте от 20 до 82 лет, три девочки - 3, 11 и 15 лет, и 12-летний мальчик.

Читайте также: Первые крупные очаги коронавируса в Украине. Инфографика

В больницы были госпитализированы 24 человека, остальные лечатся на домашней самоизоляции под контролем врачей.

"Я еще раз обращаюсь ко всем: не умаляйте угрозы, не пренебрегайте правилами! И напомню: в эти выходные для контроля за соблюдением ограничений правоохранители будут нести усиленную службу - увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева. Поэтому не идите туда, где вас могут оштрафовать! Оставайтесь дома! Не подвергайте опасности себя и своих близких ", - обратился к киевлянам Кличко.

  • По данным Центра общественного здоровья министерства здравоохранения, по состоянию на 9:00 субботы, 11 апреля 2020, в Украине установлено 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки было зафиксировано 308 новых случаев .

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 апреля, 2020 суббота

10 апреля, 2020 пятница

больше новостей

11 апреля, 2020 суббота

10 апреля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать