Княжицкий передал медучреждениям Прикарпатья аппарат ИВЛ и большую партию защитных костюмов для врачей

11 апреля, 2020, 13:43

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий передал в Ивано-Франковскую областную больницу аппарат искусственной вентиляции легких, отремонтированный на средства Фонда Порошенко

Ивано-Франковская клиническая инфекционная больница получила от Фонда 150 профессиональных защитных костюмов для медиков, работающих с больными COVID-19, об этом сообщает Еспресо.TV .

"В сотрудничестве с областной Ивано-Франковской больницей и Фондом Порошенко мы договорились о ремонте аппаратов ИВЛ, которые помогают больным с тяжелым поражением легких. Один из аппаратов уже отремонтирован. Он был в больнице, но он был в неисправном состоянии. Его отремонтировали в Киеве, доставили сюда, готовимся ремонтировать другой аппарат для этой больницы. Очень хотели бы, чтобы они не были нужны. А всякое может быть, потому что количество больных, как вы видите, в Украине увеличивается ", - отметил Николай Княжицкий.

Андрей Яворский, заместитель главного врача Ивано-Франковской областной клинической больницы, сообщил, что сейчас в медучреждении оказывают помощь 15 больным коронавирусом, один из них находится на аппарате ИВЛ.

"Мы благодарим всех, кто приобщается к помощи медицинском сообществе: нам, нашей больницы. За ремонт, за покупку нового оборудования. Это все действительно будет жизненно необходимым для наших пациентов, наших граждан, нашего края", - отметил Андрей Яворский.

Сегодня на Прикарпатье подтверждено 274 случая заболевания COVID-19. Главный врач-инфекционист Украины Ольга Голубовская отметила, что высокое количество больных коронавирусом в Ивано-Франковской области связано с тем, что здесь больше всего в Украине и ответственное тестируют граждан.

"Ивано-Франковская область лидирует по количеству тестируемых в Украине. Это очень важно и говорит о том, что хорошо проявляют не только больных, но и контактных лиц."

Николай Княжицкий отметил, что "Европейская Солидарность" и Фонд Порошенко продолжат помогать украинским медикам средствами защиты и медицинским оборудованием. Также нардеп призвал всех благотворителей помогать украинским врачам, ведь именно они оказались сейчас на передовой борьбы с коронавирусом.

Напомним, что ранее народные депутаты от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий и Владимир Вятрович передали от Фонда Петра Порошенко медучреждениям Прикарпатья 200 защитных костюмов для врачей, работающих с больными коронавирусом.

Для обеспечения защиты украинских врачей Фонд Порошенко и корпорация "Рошен" закупили 100 тыс защитных костюмов.