Бюджетный комитет Рады собрался на заседание

11 апреля, 2020, 12:51

В субботу, 11 апреля 2020 года, проходит заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета

Об этом на своей странице рассказал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передает Еспресо.TV .

"Началось заседание бюджетного комитета", - написал депутат.

Как уточняется на официальной странице парламента, в повестку дня заседания внесены вопросы: о согласовании перераспределения расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству здравоохранения Украины и распределения субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление поддержки отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения , а также о подготовке к повторному первому чтению проекту закона о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год".