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Espreso.tvОбществоБюджетный комитет Рады собрался на заседание

Бюджетный комитет Рады собрался на заседание

В субботу, 11 апреля 2020 года, проходит заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета

Об этом на своей странице рассказал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передает Еспресо.TV .

"Началось заседание бюджетного комитета", - написал депутат.

Как уточняется на официальной странице парламента, в повестку дня заседания внесены вопросы: о согласовании перераспределения расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству здравоохранения Украины и распределения субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление поддержки отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения , а также о подготовке к повторному первому чтению проекту закона о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год".

  • Напомним, на понедельник, 13 апреля, запланировано внеочередное пленарное заседание парламента, на котором депутаты, в частности, должны рассмотреть изменения госбюджета-2020.
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