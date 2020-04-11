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Espreso.tvОбществоБыстрее всего количество больных коронавирусом растет в четырех областях и Киеве

Быстрее всего количество больных коронавирусом растет в четырех областях и Киеве

За последние сутки количество больных Covid-19 украинцев больше всего выросло в Черновицкой области, городе Киеве, а также Житомирской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Ровенской областях

Об этом свидетельствует сравнение между собой утренних данных за 9 и 10 апреля 2020 года, рассказывает Еспресо.TV .

По областям разница составляет:

Черновицкая - 43;

Киев - 48;

Житомирская - 33;

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Кировоградская - 24;

Ивано-Франковская область - 20;

Ровенская - 18.

 

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