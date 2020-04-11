Быстрее всего количество больных коронавирусом растет в четырех областях и Киеве
11 апреля, 2020, 14:10
За последние сутки количество больных Covid-19 украинцев больше всего выросло в Черновицкой области, городе Киеве, а также Житомирской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Ровенской областях
Об этом свидетельствует сравнение между собой утренних данных за 9 и 10 апреля 2020 года, рассказывает Еспресо.TV .
По областям разница составляет:
Черновицкая - 43;
Киев - 48;
Житомирская - 33;
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Кировоградская - 24;
Ивано-Франковская область - 20;
Ровенская - 18.
- Напомним, несмотря на заверения ОГА случаи заражения Covid-19 все же было обнаружены в Николаевской области .
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