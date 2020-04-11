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Espreso.tvОперація об'єднаних сил11 апреля на фронте: ранены трое украинских военных

11 апреля на фронте: ранены трое украинских военных


фото: Укрінформ
11 апреля на Донбассе, в результате обстрелов российских оккупантов, были ранены трое украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр операции Обьеднанаих сил.

В течение 11 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы и ствольную артиллерию. С начала суток противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибр 120 мм 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебную активность.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано пять вражеских обстрелов.

Утром российские наемники по направлению населенного пункта Голубовское дважды открывали огонь по нашим защитникам вблизи Новотошковского. В сторону подразделений Объединенных сил враг выпустил четыре артиллерийские снаряды 122-го калибра и 28 мин 120-го калибра, а также применил автоматические станковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

После обеда из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник трижды обстрелял позиции защитников Украины рядом с Новозвановкой.

По опорным пунктам оккупантов, из которых велся огонь, украинские подразделения ответили из штатного вооружения. Благодаря мужеству и решимости военнослужащих из состава Объединенных сил враг был вынужден прекратить свои преступные действия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра обстреляли наших защитников неподалеку Славного и Широкино.

Вследствие преступных действий российских оккупантов трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

Во время вражеских обстрелов наши защитники проявили мужество и выдержку, решительно ответили на все огневые провокации противника, заставив врага вернуться к соблюдению режима "тишины". Потери противника уточняются.

 

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