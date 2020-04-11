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Espreso.tvОбщество10 апреля на фронте: с украинской стороны - раненный, с российской - 1 уничтожен и 2 раненых

10 апреля на фронте: с украинской стороны - раненный, с российской - 1 уничтожен и 2 раненых

В течение пятницы, 10 апреля 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в информационном возведении о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра, 11 апреля, передает Еспресо.TV .

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские защитники приняли необходимые меры воздействия на оккупационные войска и с помощью дежурных огневых средств прекратили враждебную активность", - подчеркнул штаб ООС.

Обстрелы со стороны россиян и их наемников имели место поблизости

Красногоровки, Гнутово, Тарамчук, Авдеевки - из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия;

Опытного - с подствольных гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия;

Новозвановка - противник выпустил 13 мин 120-го калибра;

Новоалександровки - дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, использовав 15 мин.

Орехово - противник выпустил восемь мин 120-го и десять - 82-го калибра, а также вели огонь из гранатометов различных систем.

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"Кроме того, из минометов калибра 82 мм вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли наши позиции рядом с Новотошковским, выпустив восемь мин и неподалеку с Луганским - 4 мини.Поблизу Крымского враг дважды открывал огонь в сторону украинских защитников из минометов калибра 82 мм - 12 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия ", - добавляют Русские военные.

В сутки, что прошла, в результате вражеских обстрелов получил ранения один военнослужащий Объединенных сил.

Вместе с тем, по данным разведки Объединенных сил, 10 апреля подразделения ВСУ уничтожили одного и ранили двух российских наемников.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

Согласно официальным данным, за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

  • Напомним, к командованию ООС вернулся Сергей Наев , который занимался этим при президентстве Петра Порошенко.
  • В марте 2020 в боевых действиях с РФ в Донбассе свои жизни отдали 12 военнослужащих ВСУ .

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