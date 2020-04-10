Знаменитый игрок НБА согласился стать президентом футбольного топ-клуба

10 апреля, 2020, 21:49

Знаменитый французский баскетболист НБА Тони Паркер согласился стать президентом футбольного клуба "Лион"

Об этом сообщает So Foot.

Бывший баскетболист сборной Франции, и клубов Национальной баскетбольной ассоциации "Сан-Антонио Сперс" и "Шарлотт Хорнетс" Тони Паркер согласился стать президентом футбольного клуба "Лион". Он может сменить на этом посту Жана-Мишеля Ола.

"Для меня большая честь, что Жан-Мишель рассматривает мою кандидатуру на эту должность. Я знаю, мне необходимо многому научиться. Но, если однажды он попросит меня занять должность, не смогу отказать", - сказал Паркер.

Ола ранее назвал Паркера потенциальным преемником. Не исключено, что баскетболист возглавит "Лион" в 2024 году.

Паркер - один из самых успешных в истории баскетболистов сборной Франции. Четырехкратный чемпион НБА и MVP финала лиги 2007 года. В составе национальной команды Тони Паркер - чемпион Европы, серебряный и бронзовый призер континентального первенства.