Знаменитый игрок НБА согласился стать президентом футбольного топ-клуба
Об этом сообщает So Foot.
Бывший баскетболист сборной Франции, и клубов Национальной баскетбольной ассоциации "Сан-Антонио Сперс" и "Шарлотт Хорнетс" Тони Паркер согласился стать президентом футбольного клуба "Лион". Он может сменить на этом посту Жана-Мишеля Ола.
"Для меня большая честь, что Жан-Мишель рассматривает мою кандидатуру на эту должность. Я знаю, мне необходимо многому научиться. Но, если однажды он попросит меня занять должность, не смогу отказать", - сказал Паркер.
Ола ранее назвал Паркера потенциальным преемником. Не исключено, что баскетболист возглавит "Лион" в 2024 году.
Паркер - один из самых успешных в истории баскетболистов сборной Франции. Четырехкратный чемпион НБА и MVP финала лиги 2007 года. В составе национальной команды Тони Паркер - чемпион Европы, серебряный и бронзовый призер континентального первенства.
- Напомним, 19 марта "Лион" прекратил выплату зарплаты футболистам на остановке соревнований через коронавирус.
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