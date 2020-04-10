Зеленский подписал указ, разрешающий переводить военных на низшие должности без их согласия

10 апреля, 2020, 22:39

Соответствующий указ №135 / 2020 обнародован на сайте президента.

"Для доукомплектования Вооруженных Сил Украины в особый период продвижение военнослужащих по службе осуществляется без соблюдения требований пунктов 85, 87 настоящего Положения, а назначение военнослужащих на равнозначные и ниже должности осуществляется без согласия военнослужащих, за исключением случаев, определенных пунктом 112 настоящего Положения", - говорится в документе.

Кроме того, указ устанавливает возможность служить и после достижения военнослужащими предельного возраста службы.

"Военнослужащие, имеющие высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой ими должности, признанные военно-врачебной комиссией годными по состоянию здоровья для прохождения военной службы, по их просьбе и при необходимости Вооруженных Сил Украины могут быть оставлены на военной службе сверх предельного возраста пребывания на военной службе на срок до пяти лет", - говорится в указе.

Как отмечает сайт Национальной гвардии, предельный возраст для всех военнослужащих на время введенного в Украине особого периода установлен в 60 лет.

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