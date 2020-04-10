За рубежом готовы остаться 6230 украинцев, - Кулеба об эвакуации

10 апреля, 2020, 09:57

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал об эвакуации украинских граждан

Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Увеличилось количество граждан, которые обратились в посольство, консульство. Это 15 369 граждан, а еще в начале недели их было 14 тыс. Из них 6230 граждан готовы оставаться там, где они находятся, и ждать завершения карантина. Остальные настаивают на возвращении в Украину . Возвращение происходить в условиях прохождения обсервации. Мы обнаружили проблему, которая начала появляться у наших граждан, которые застряли за рубежом - это завершение срока действия полюсов страхования. В связи с этим я поручил моим коллегам из МИД провести консультацию с ключевыми страховым мы компаниями, которые обслуживают украинских туристов для того, чтобы им были продолжены сроки действия страховых полисов на тот срок, который они будут находиться за рубежом ", - сказал Кулеба.

Он обратился к страховым компаниям и призвал их проявить солидарность и поддержку украинцев и обеспечить страховые полюса, чтобы люди пользовались соответствующими медицинскими гарантиями.

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