За прошедшие сутки в Украине произошло более 500 пожаров на природе, - ГСЧС
10 апреля, 2020, 17:47
С начала года более 16,5 тыс. пожаров уничтожили 19 тыс. га земель в Украине
Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.
"Только за минувшие сутки имеем 511 случаев возгораний на открытых территориях и в естественных экосистемах! С начала года имеем 16 634 случая возгораний, что уничтожило 19 217 гектаров экосистем по всей стране", - говорится в сообщении.
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Спасатели призывают граждан прекратить поджоги.
- Напомним, пожар, который 4 апреля вспыхнули в зоне отчуждения, в общем охватил 100 га, над ликвидацией работала авиация
- Рада рассмотрит увеличение наказания за поджоги травы на заседании 13 апреля
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