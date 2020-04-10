За прошедшие сутки в Украине произошло более 500 пожаров на природе, - ГСЧС

10 апреля, 2020, 17:47

С начала года более 16,5 тыс. пожаров уничтожили 19 тыс. га земель в Украине

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

"Только за минувшие сутки имеем 511 случаев возгораний на открытых территориях и в естественных экосистемах! С начала года имеем 16 634 случая возгораний, что уничтожило 19 217 гектаров экосистем по всей стране", - говорится в сообщении.

Читайте также: На Закарпатье мужчина поджег заповедник "Долина нарциссов" с краснокнижными растениями, ему грозит до 12 лет тюрьмы

Спасатели призывают граждан прекратить поджоги.

Напомним, пожар, который 4 апреля вспыхнули в зоне отчуждения, в общем охватил 100 га, над ликвидацией работала авиация

Рада рассмотрит увеличение наказания за поджоги травы на заседании 13 апреля

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb