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Espreso.tvОбществоЗа прошедшие сутки в Украине произошло более 500 пожаров на природе, - ГСЧС

За прошедшие сутки в Украине произошло более 500 пожаров на природе, - ГСЧС


фото: dsns.gov.ua
С начала года более 16,5 тыс. пожаров уничтожили 19 тыс. га земель в Украине

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

"Только за минувшие сутки имеем 511 случаев возгораний на открытых территориях и в естественных экосистемах! С начала года имеем 16 634 случая возгораний, что уничтожило 19 217 гектаров экосистем по всей стране", - говорится в сообщении.

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Спасатели призывают граждан прекратить поджоги.

  • Напомним, пожар, который 4 апреля вспыхнули в зоне отчуждения, в общем охватил 100 га, над ликвидацией работала авиация
  • Рада рассмотрит увеличение наказания за поджоги травы на заседании 13 апреля

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