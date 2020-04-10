Итальянские клубы из-за отмены футбольного сезона недосчитаются 1 млрд евро

10 апреля, 2020, 17:08

Бывший генеральный директор итальянского "Милана" Адриано Галлиани считает, что клубы Серии А потеряют 1 млрд евро, если сезон не возобновится

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Галлиани считает, что европейские чемпионаты должны восстановить в безопасных условиях.

"Вы не можете не возобновить чемпионат, но вы должны сделать это в безопасных условиях. Я не понимаю этой настойчивости, чтобы вернуться на поле раньше и планировать начать играть в сентябре, когда пандемия все еще может продолжаться. Пока мы не можем этого знать. Если чемпионат Италии не восстановится, Серия А потеряет 600 млн евро. Это без учета доли в 400 млн, которая должна быть получена командами, которые участвуют в еврокубках, - сказал итальянский специалист.

По последним данным в Италии более 143 тыс. больных коронавирус, из них 18 тыс. умерли и почти 28 тыс. выздоровели.

На момент окончания Серии А в турнирной таблице лидирует туринский "Ювентус" у которого 63 балла, у римского "Лацио", который занимает второе место 62 очка в активе.