Итальянские клубы из-за отмены футбольного сезона недосчитаются 1 млрд евро
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Галлиани считает, что европейские чемпионаты должны восстановить в безопасных условиях.
"Вы не можете не возобновить чемпионат, но вы должны сделать это в безопасных условиях. Я не понимаю этой настойчивости, чтобы вернуться на поле раньше и планировать начать играть в сентябре, когда пандемия все еще может продолжаться. Пока мы не можем этого знать. Если чемпионат Италии не восстановится, Серия А потеряет 600 млн евро. Это без учета доли в 400 млн, которая должна быть получена командами, которые участвуют в еврокубках, - сказал итальянский специалист.
По последним данным в Италии более 143 тыс. больных коронавирус, из них 18 тыс. умерли и почти 28 тыс. выздоровели.
На момент окончания Серии А в турнирной таблице лидирует туринский "Ювентус" у которого 63 балла, у римского "Лацио", который занимает второе место 62 очка в активе.
- 8 апреля сообщалось, что руководство Серии А может возобновить футбольный сезон в период с 24 мая по 7 июня.
- 31 марта стало известно, что легендарный нападающий римской "Ромы" Франческо Тотти не верит в восстановление текущего чемпионата Италии.
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