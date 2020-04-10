Всемирный банк выделит Украине $ 150 млн на соцвыплаты, - Минсоцполитики

10 апреля, 2020, 13:28

$ 100 млн направят на улучшение уровня социальной защиты в целом, а $ 50 млн - для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии COVID-19

Об этом на встрече в Киеве договорились представители правительства и Всемирного банка, передает пресс-служба министерства социальной политики.

"Уже в мае этого года Украина получит 50 млн долларов для усиления социальной поддержки населения во время мероприятий, направленных на преодоление пандемии COVID-19. Эти средства будут направлены на выплаты пенсионерам, получателям социальной помощи в связи с инвалидностью. Также за счет этих средств на время карантина будет повышен размер субсидии и сняты ограничения на назначение этого вида поддержки тем, кто из-за карантина потерял работу ", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что средства предоставляются в качестве дополнительного финансирования для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", который внедряется Минсоцполитики при поддержке Всемирного банка с 2014 года.

"Средства предоставляются как дополнительное финансирование для проекта" Модернизация системы социальной поддержки населения Украины ", который внедряется Минсоцполитики при поддержке Всемирного банка с 2014 года. Средства будут перечисляться в Государственный бюджет Украины при условии обеспечения Правительством повышение эффективности и адресности государственной поддержки уязвимых слоев населения, внедрение дополнительных социальных услуг и услуг по активации для получателей социальной помощи с целью преодоления бедности ", - добавили в Минсоцполитики.

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