Всемирный банк выделит Украине $ 150 млн на соцвыплаты, - Минсоцполитики
Об этом на встрече в Киеве договорились представители правительства и Всемирного банка, передает пресс-служба министерства социальной политики.
"Уже в мае этого года Украина получит 50 млн долларов для усиления социальной поддержки населения во время мероприятий, направленных на преодоление пандемии COVID-19. Эти средства будут направлены на выплаты пенсионерам, получателям социальной помощи в связи с инвалидностью. Также за счет этих средств на время карантина будет повышен размер субсидии и сняты ограничения на назначение этого вида поддержки тем, кто из-за карантина потерял работу ", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что средства предоставляются в качестве дополнительного финансирования для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", который внедряется Минсоцполитики при поддержке Всемирного банка с 2014 года.
"Средства предоставляются как дополнительное финансирование для проекта" Модернизация системы социальной поддержки населения Украины ", который внедряется Минсоцполитики при поддержке Всемирного банка с 2014 года. Средства будут перечисляться в Государственный бюджет Украины при условии обеспечения Правительством повышение эффективности и адресности государственной поддержки уязвимых слоев населения, внедрение дополнительных социальных услуг и услуг по активации для получателей социальной помощи с целью преодоления бедности ", - добавили в Минсоцполитики.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало