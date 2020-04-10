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Espreso.tvОбществоВ Южной Корее почти сотня людей повторно заразилась коронавирусом

В Южной Корее почти сотня людей повторно заразилась коронавирусом


фото: reuters
В Южной Корее более 90 человек, полностью выздоровевших от коронавируса, снова получили положительный результат на COVID-19

Об этом сообщает Yonhap .

Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) сообщил, что в целом у 91 человека тест на коронавирус дал положительный результат после того, как они завершили свое пребывание на карантине.

Генеральный директор KCDC Чон Ын Кен заявил, что в настоящее время проводится тестирование на наличие вирусов в таких случаях.

По мнению экспертов, вероятно, речь идет не о повторном инфицировании, а реактивации вируса. Ведь он может оставаться латентным в определенных клетках и повторно "атаковать" органы дыхания человека.

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