В Южной Корее почти сотня людей повторно заразилась коронавирусом

10 апреля, 2020, 16:19

В Южной Корее более 90 человек, полностью выздоровевших от коронавируса, снова получили положительный результат на COVID-19

Об этом сообщает Yonhap .

Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) сообщил, что в целом у 91 человека тест на коронавирус дал положительный результат после того, как они завершили свое пребывание на карантине.

Генеральный директор KCDC Чон Ын Кен заявил, что в настоящее время проводится тестирование на наличие вирусов в таких случаях.

По мнению экспертов, вероятно, речь идет не о повторном инфицировании, а реактивации вируса. Ведь он может оставаться латентным в определенных клетках и повторно "атаковать" органы дыхания человека.