В Южной Корее почти сотня людей повторно заразилась коронавирусом
10 апреля, 2020, 16:19
В Южной Корее более 90 человек, полностью выздоровевших от коронавируса, снова получили положительный результат на COVID-19
Об этом сообщает Yonhap .
Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) сообщил, что в целом у 91 человека тест на коронавирус дал положительный результат после того, как они завершили свое пребывание на карантине.
Генеральный директор KCDC Чон Ын Кен заявил, что в настоящее время проводится тестирование на наличие вирусов в таких случаях.
По мнению экспертов, вероятно, речь идет не о повторном инфицировании, а реактивации вируса. Ведь он может оставаться латентным в определенных клетках и повторно "атаковать" органы дыхания человека.
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