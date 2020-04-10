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Espreso.tvОбществоВ Виннице от коронавируса выздоровела старейшая пациентка в регионе

В Виннице от коронавируса выздоровела старейшая пациентка в регионе


фото: reuters
В Виннице от коронавируса выздоровела старейшая пациентка, которой 73 года и у которой была тяжелая патология

Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов на брифинге, передает РБК-Украина .

"Очень хорошая новость - у нас выздоровела старейшая пациентка, 73 года. У нее до этого была довольно тяжелая патология - острый инфаркт и двусторонняя пневмония, плюс еще и коронавирус. Но она уже вылечилась, и вчерашний день уже провела дома", - отметил Моргунов .

Он сообщил, что в регионе в целом от COVID-19 выздоровели шесть пациентов.

В Винницкой области обнаружили заражение коронавирусом в областном центре и в 16 из 27 районов.

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