В Виннице от коронавируса выздоровела старейшая пациентка в регионе

10 апреля, 2020, 13:45

В Виннице от коронавируса выздоровела старейшая пациентка, которой 73 года и у которой была тяжелая патология

Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов на брифинге, передает РБК-Украина .

"Очень хорошая новость - у нас выздоровела старейшая пациентка, 73 года. У нее до этого была довольно тяжелая патология - острый инфаркт и двусторонняя пневмония, плюс еще и коронавирус. Но она уже вылечилась, и вчерашний день уже провела дома", - отметил Моргунов .

Он сообщил, что в регионе в целом от COVID-19 выздоровели шесть пациентов.

В Винницкой области обнаружили заражение коронавирусом в областном центре и в 16 из 27 районов.