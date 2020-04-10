В Украине коронавирусом заразились 334 медика, - Степанов

10 апреля, 2020, 22:02

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что по состоянию на 10 апреля в Украине коронавирусом COVID-19 заразились уже 334 медика

Об этом Степанов сказал в эфире телеканала "Интер".

"У нас из 2 203 заболевших сегодня 334 медицинских работника", - сказал Степанов.

Министр также отметил, что ведомство постоянно направляет в больницы средства защиты от коронавируса.

"Мы ежедневно занимаемся тем, чтобы максимально обеспечивать средствами индивидуальной защиты. Ежедневно прилетают самолеты с десятками, сотнями тысяч респираторов и костюмами биозащиты, очками - все это сразу поставляется в больницы", - сказал Степанов.

Напомним, по состоянию на 9:00 пятницы, 10 апреля, в Украине зафиксированы 69 смертей от коронавируса, 61 пациент выздоровел. В общем зафиксировано 2 203 заражения.

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