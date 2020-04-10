В Раде появился законопроект о продлении запрета российских соцсетей

10 апреля, 2020, 16:36

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления №3319, которым предлагается продление запрета российских соцсетей

Он размещен на сайте парламента.

Постановлением предлагается рекомендовать Совету национальной безопасности и обороны принять решение о продлении срока применения соответствующих санкций.

Так, решением Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", которое было введено в действие указом президента Украины от 15 мая 2017 года, интернет-провайдерам был запрещен доступ пользователям интернета на территории Украины к ресурсам сервисов "Mail.ru" (www.mail.ru) и ресурсов "Вконтакте" (www.vk.com) и "Одноклассники" (www.ok.ru).

Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.