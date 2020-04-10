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Espreso.tvОбществоВ "Борисполь" прибыл самолет со средствами защиты для 10 тыс. медиков, - Криклий

В "Борисполь" прибыл самолет со средствами защиты для 10 тыс. медиков, - Криклий

В аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусом

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

По его словам, среди прочего гуманитарный груз состоит из средств защиты для 10 тысяч медработников.

"Аэропорт "Борисполь" сейчас принимает самолеты с гуманитарным грузом - этот самолет доставил среди прочего средства защиты для 10 тысяч медиков, и самолеты, осуществляющие коммерческие грузовые перевозки", - написал Криклий.

 

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