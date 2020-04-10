В НАТО развенчали пять "коронавирусных" мифов российской пропаганды об Альянсе

10 апреля, 2020, 17:32

Североатлантический Альянс отметил опасность дезинформации в условиях глобальной пандемии коронавируса и опроверг мифы, которые российская пропаганда распространяет с целью принизить роль НАТО в международных усилиях в борьбе против COVID-19

Соответствующая информация обнародована на сайте Североатлантического Альянса.

Первый миф касается того, что COVID-19 "разрушает НАТО". Факт заключается в том, что уже более 70 лет НАТО создает безопасные условия для своих стран и народов, и постоянно адаптируется к новым вызовам. По своей природе Альянс был создан как антикризисная структура, поэтому и сейчас работает над тем, чтобы кризис в сфере здоровья не перерос в кризис в сфере безопасности. Хотя инфекция не обошла гражданский и военный персонал, среди которого появились положительные тесты на коронавирус, это не повлияло на продолжение активной военной и политической деятельности Альянса.

"Наша способность к выполнению операций не была подорвана. Наши силы остаются готовыми, наши критически важные действия продолжаются, включая деятельность боевых групп на востоке Альянса, наши морские операции, а также миссии продолжаются от Афганистана до Косово. Мы продолжаем обеспечивать надежное сдерживание и оборону и одновременно поддерживаем национальные усилия по борьбе с пандемией. Союзники по НАТО продолжают поддерживать друг друга в ответе на COVID-19 и являются солидарными друг с другом", - говорится в сообщении.

Второе направление российской пропаганды пытается поставить под сомнение способность НАТО помочь союзникам в борьбе с коронавирусом. Факты говорят о прямо противоположном. Силы НАТО и взаимодействие Альянса со странами-партнерами позволили доставить союзникам критически важное медицинское оборудование и защитные средства, развернуть дополнительные медицинские пункты и госпитали, транспортировать пациентов с COVID-19 для лечения в других странах. Военные структуры НАТО оказывают помощь гражданским чрезвычайным службам стран-союзниц. Такой помощью уже воспользовались, в частности, Чехия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Северная Македония, Румыния Словакия и Испания. Эту деятельность координирует Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Тод Фостер (США). При этом НАТО продолжает выполнять свою главную миссию и поддерживать безопасность для почти 1 миллиарда граждан стран-союзниц.

Третий миф, который изначально пытаются распространять российские дезинформаторы - это обвинения НАТО в том, что коронавирус является оружием, созданнім в НАТО. Это очевидная ложь, которая подтверждена многочисленными медицинскими исследованиями и выводами ВОЗ о естественном происхождении коронавируса.

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Четвертое направление дезинформации кремлевских источников - что учения под эгидой НАТО способствуют распространению коронавируса. Правда заключается в том, что с начала эпидемии НАТО начало принимать решительные меры для ее сдерживания и для минимизации рисков для собственного персонала и для сообществ, где он несет службу. Это, в частности, предусматривало отмену части военных учений и перевод части из них в другой формат, который исключает риск заражения. В то же время медицинские службы Альянса делают все возможное, чтобы избежать рисков, связанных с COVID-19, для личного состава в миссиях и операциях под эгидой НАТО. Безопасность личного состава остается главным приоритетом для всего Альянса.

Наконец, пятый распространенный миф пытается убедить людей, что НАТО поощряет увеличение расходов на оборону за счет уменьшения расходов на здравоохранение. Это неправда, ведь НАТО не имеет влияния на формирование национальных бюджетов стран-членов, которое в демократических странах является результатом системного политического процесса с учетом социальных потребностей и национальных приоритетов. В то же время, в условиях кризиса коронавируса вооруженные силы стран-союзниц доказали свою роль в усилиях гражданского общества в борьбе с пандемией и ликвидации ее последствий.