В Минздраве работает горячая линия, которая принимает обращения по поводу отказов в тестировании на коронавирус

10 апреля, 2020, 08:53

В Минздраве работает горячая линия, которая принимает все обращения по поводу отказов в тестировании на коронавирус

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает ZN.ua .

"У нас работает горячая линия в Минздраве, которая принимает все обращения по поводу отказов в тестировании. 7 апреля таких обращений на линию МЗ было 42, 8 апреля - 11 Все эти обращения обрабатываются, мы создали отдельную команду, которая звонит непосредственно заявителю, а также главному врачу или семейному врачу, который мог отказать, и непосредственно руководителю департамента здравоохранения. Каждый конкретный случай сейчас подробно рассматривается, и мы принимаем определенные управленческие решения ", - сказал он.

Ляшко добавил, что в Украине изменена последовательность тестирования на заражение коронавирусом и врачам запрещено отказывать в проведении тестов.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram -канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .