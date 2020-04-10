В Минздраве работает горячая линия, которая принимает обращения по поводу отказов в тестировании на коронавирус
Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает ZN.ua .
"У нас работает горячая линия в Минздраве, которая принимает все обращения по поводу отказов в тестировании. 7 апреля таких обращений на линию МЗ было 42, 8 апреля - 11 Все эти обращения обрабатываются, мы создали отдельную команду, которая звонит непосредственно заявителю, а также главному врачу или семейному врачу, который мог отказать, и непосредственно руководителю департамента здравоохранения. Каждый конкретный случай сейчас подробно рассматривается, и мы принимаем определенные управленческие решения ", - сказал он.
Ляшко добавил, что в Украине изменена последовательность тестирования на заражение коронавирусом и врачам запрещено отказывать в проведении тестов.
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