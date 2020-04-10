 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Минздраве обновили протокол лечения COVID-19 - Степанов

В Минздраве обновили протокол лечения COVID-19 - Степанов


фото: odessamedia
В Министерстве здравоохранения обновили протокол лечения пациентов с коронавирусом

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.

В перечень лекарств, которые будут применяться при коронавирусной болезни, добавили еще один препарат - "Фавипиравир".

Определенные лекарственные средства для собственных нужд приобрести невозможно. Все они являются рецептурными.

Эти лекарственные средства предназначены для применения только в медучреждениях, с учетом побочных реакций и только под наблюдением врачей.

Отмечается, что изменения были внесены на основе новых данных японского, австрийского и других мировых регуляторов.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 апреля, 2020 пятница

больше новостей

10 апреля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать