В Минздраве обновили протокол лечения COVID-19 - Степанов
10 апреля, 2020, 18:04
В Министерстве здравоохранения обновили протокол лечения пациентов с коронавирусом
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.
В перечень лекарств, которые будут применяться при коронавирусной болезни, добавили еще один препарат - "Фавипиравир".
Определенные лекарственные средства для собственных нужд приобрести невозможно. Все они являются рецептурными.
Эти лекарственные средства предназначены для применения только в медучреждениях, с учетом побочных реакций и только под наблюдением врачей.
Отмечается, что изменения были внесены на основе новых данных японского, австрийского и других мировых регуляторов.
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