В Минздраве обновили протокол лечения COVID-19 - Степанов

10 апреля, 2020, 18:04

В Министерстве здравоохранения обновили протокол лечения пациентов с коронавирусом

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.

В перечень лекарств, которые будут применяться при коронавирусной болезни, добавили еще один препарат - "Фавипиравир".

Определенные лекарственные средства для собственных нужд приобрести невозможно. Все они являются рецептурными.

Эти лекарственные средства предназначены для применения только в медучреждениях, с учетом побочных реакций и только под наблюдением врачей.

Отмечается, что изменения были внесены на основе новых данных японского, австрийского и других мировых регуляторов.