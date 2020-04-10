В Минсоцполитики сказали, когда пенсионеры получат обещанную Зеленским тысячу гривен
Об этом Лазебная сообщила в эфире Право на власть.
"Порядок финансирования этой тысячи уже принят правительством. Мы ожидаем, что в ближайшее время состоится заседание (парламента - ред.) и депутаты примут изменения в госбюджет. Для нас это самое главное. Это будет и основание выплатить и будет источник финансирования ... Мы сразу выплатим эти средства людям. Мы говорили, что это будет в апреле. Мы не отказываемся. Я уверена, что на следующей неделе мы совместно с депутатами уже отчитаемся совместно, что такое решение будет реализовано ", - заявила Лазебная.
Она также отметила, что в этом месяце выплата пенсий состоялась вовремя.
"Вы знаете, что еще 1 апреля правительство приняло решение, которым анонсировало три главные мероприятия по повышению пенсионного уровня. Первое состоялось 7 апреля. Все пенсионеры от 80 лет уже получили свои 500 гривен. Мы сейчас контролируем каждую выплату. Финансирование пенсий в этом месяце началось вовремя - 2 апреля. Пенсионный фонд обеспечил полное финансирование пенсионных выплат ", - сказала она.
Также она сообщила, что Министерство готовится провести индексацию пенсий на 11% уже в мае.
"У нас есть порядок индексации, принято решение правительства. Поэтому все в полном объеме будет выполнено ", - пообещала глава министерства.
По ее словам, в индексацию не попадают более двух миллионов пенсионеров, а поэтому им сделают доплаты.
"Мы сделали такую комбинированную систему, чтобы в индексацию попало пусть не семь, а 8,5 млн пенсионеров будет охвачено программой", - уточнила Лазебная.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало