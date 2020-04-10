В Минсоцполитики сказали, когда пенсионеры получат обещанную Зеленским тысячу гривен

10 апреля, 2020, 10:10

Министр социальной политики Марина Лазебная объяснила, что анонсированную ранее помощь в размере 1000 гривен пенсионерам начислят сразу после принятия изменений в государственном бюджете

Об этом Лазебная сообщила в эфире Право на власть.

"Порядок финансирования этой тысячи уже принят правительством. Мы ожидаем, что в ближайшее время состоится заседание (парламента - ред.) и депутаты примут изменения в госбюджет. Для нас это самое главное. Это будет и основание выплатить и будет источник финансирования ... Мы сразу выплатим эти средства людям. Мы говорили, что это будет в апреле. Мы не отказываемся. Я уверена, что на следующей неделе мы совместно с депутатами уже отчитаемся совместно, что такое решение будет реализовано ", - заявила Лазебная.

Она также отметила, что в этом месяце выплата пенсий состоялась вовремя.

"Вы знаете, что еще 1 апреля правительство приняло решение, которым анонсировало три главные мероприятия по повышению пенсионного уровня. Первое состоялось 7 апреля. Все пенсионеры от 80 лет уже получили свои 500 гривен. Мы сейчас контролируем каждую выплату. Финансирование пенсий в этом месяце началось вовремя - 2 апреля. Пенсионный фонд обеспечил полное финансирование пенсионных выплат ", - сказала она.

Также она сообщила, что Министерство готовится провести индексацию пенсий на 11% уже в мае.

"У нас есть порядок индексации, принято решение правительства. Поэтому все в полном объеме будет выполнено ", - пообещала глава министерства.

По ее словам, в индексацию не попадают более двух миллионов пенсионеров, а поэтому им сделают доплаты.

"Мы сделали такую комбинированную систему, чтобы в индексацию попало пусть не семь, а 8,5 млн пенсионеров будет охвачено программой", - уточнила Лазебная.