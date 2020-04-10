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Espreso.tvОбществоВ Киевской области полиция разоблачила нелегальную продажу антисептиков на 320 тыс. грн

В Киевской области полиция разоблачила нелегальную продажу антисептиков на 320 тыс. грн


фото: МВС
В Киевской области правоохранители разоблачили нелегальную продажу антисептической продукции через интернет

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По данным правоохранителей, 24-летний житель Броваров разместил в интернете объявление о продаже антисептиков в больших объемах. За литр антисептической жидкости человек просил 300 гривен. Полицейские изъяли у него 368 литров антисептика общей стоимостью 120 тысяч гривен.

Еще один житель Броваров продавал антисептики по цене 100 гривен за 200 мл. В ходе обысков правоохранители изъяли у него 4 тысячи полиэтиленовых емкостей на сумму в 200 тысяч гривен. Емкости направили на проведение исследований.

В отношении обоих нарушителей правоохранители составили админпротоколы по ч. 1 ст. 164 (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит штраф от 1 до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией изготовленной продукции.

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