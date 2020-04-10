В Хмельницкой области - первая смерть от коронавируса, еще двое - выздоровели

10 апреля, 2020, 20:36

В Хмельницкой области от коронавируса умер первый человек в регионе, еще двое выздоровели

Об этом сообщает пресс служба ОГА.

Умерла работница областной больницы.

"По результатам исследования референс-лаборатории Центра общественного здоровья Минздрава Украины, посмертно подтвержден диагноз COVID-19 у работницы Хмельницкой районной больницы, которая находилась на лечении в этом же медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

В то же время в ОГА сообщили, что вирус победили два человека.

"Сегодня из Хмельницкой инфекционной больницы выписываются двое пациентов, выздоровели от COVID-19. Это девушка, у которой первой в области диагностировали эту болезнь и врач. Выздоровление подтверждено двумя отрицательными результатами ПЦР-исследований", - говорится в сообщении.