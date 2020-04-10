В Германии количество зараженных коронавирусом существенно возрастает
10 апреля, 2020, 09:02
Количество новых случаев заболевания коронавирусом в Германии за последние 24 часа выросла на 5323
Об этом сообщает Reuters, передает " Европейская правда ".
Число новых больных увеличилось более чем 400 человек по сравнению с четвергом, рост продолжается четвертый день подряд после нескольких дней падения.
Всего в Германии с начала эпидемии количество инфицированных составила 113 525 человек.
За последние сутки зафиксировано 266 смертельных случаев, на 20 больше, чем днем ранее. Общее количество умерших возросло до 2373.
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