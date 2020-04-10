В Германии количество зараженных коронавирусом существенно возрастает

Об этом сообщает Reuters, передает " Европейская правда ".

Число новых больных увеличилось более чем 400 человек по сравнению с четвергом, рост продолжается четвертый день подряд после нескольких дней падения.

Всего в Германии с начала эпидемии количество инфицированных составила 113 525 человек.

За последние сутки зафиксировано 266 смертельных случаев, на 20 больше, чем днем ранее. Общее количество умерших возросло до 2373.

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