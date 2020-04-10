В бывшей Югославии более семи тыс. больных коронавирусом, средний показатель смертности - 2,7%
Об этом сообщает Балканский обозреватель .
Коэффициент смертности самый высокий в регионе экс-СФРЮ в Северной Македонии (4,5%). Здесь было зарегистрировано 663 лица, положительные на коронавирус, и 30 человек умерло от этой болезни.
В Боснии и Герцеговине - 857 случаев, подтвержденных до сих пор и 35 смертей, уровень смертности - 4,1%.
Процент погибших по сравнению с общим количеством зарегистрированных случаев коронавируса в Словении составляет 3,8%. Ближайшая к Италии страна официально зарегистрировала 1124 зараженных и 43 умерших.
В Сербии уровень смертности составляет 2,3%. Здесь наибольшее количество подтвержденных случаев в регионе - 2867 - и смертей - 66.
Хорватия имеет вдвое ниже уровень смертности, чем средний показатель в бывших республиках Югославии - 1,4%, больных COVID-19 здесь 1077, 20 человек умерло.
Черногория имеет самый низкий уровень смертности в регионе - 0,8% - эта страна была последней страной в Европе, которая зарегистрировала коронавирус. Число подтвержденных случаев COVID-19 в этом государстве составляет 252, и до сих пор двое пациентов умерли.
Из десяти европейских стран с самым высоким уровнем смертности от коронавируса целых семь зафиксировали более десяти процентов смертей по количеству подтвержденных случаев.
Из стран региона Западных Балкан в список европейских стран с самым высоким процентом смертности от COVID-19 вошла Албания. В печальном рейтинге он занимает 10 место из 5,6%.
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