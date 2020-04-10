В бывшей Югославии более семи тыс. больных коронавирусом, средний показатель смертности - 2,7%

10 апреля, 2020, 12:59

Средний показатель смертности от коронавируса в странах бывшей Югославии составляет 2,7%, количество подтвержденных случаев COVID-19 во всех шести странах - 7170, общее количество умерших - 196, согласно официальным данным за 9 апреля

Об этом сообщает Балканский обозреватель .

Коэффициент смертности самый высокий в регионе экс-СФРЮ в Северной Македонии (4,5%). Здесь было зарегистрировано 663 лица, положительные на коронавирус, и 30 человек умерло от этой болезни.

В Боснии и Герцеговине - 857 случаев, подтвержденных до сих пор и 35 смертей, уровень смертности - 4,1%.

Процент погибших по сравнению с общим количеством зарегистрированных случаев коронавируса в Словении составляет 3,8%. Ближайшая к Италии страна официально зарегистрировала 1124 зараженных и 43 умерших.

В Сербии уровень смертности составляет 2,3%. Здесь наибольшее количество подтвержденных случаев в регионе - 2867 - и смертей - 66.

Хорватия имеет вдвое ниже уровень смертности, чем средний показатель в бывших республиках Югославии - 1,4%, больных COVID-19 здесь 1077, 20 человек умерло.

Черногория имеет самый низкий уровень смертности в регионе - 0,8% - эта страна была последней страной в Европе, которая зарегистрировала коронавирус. Число подтвержденных случаев COVID-19 в этом государстве составляет 252, и до сих пор двое пациентов умерли.

Из десяти европейских стран с самым высоким уровнем смертности от коронавируса целых семь зафиксировали более десяти процентов смертей по количеству подтвержденных случаев.

Из стран региона Западных Балкан в список европейских стран с самым высоким процентом смертности от COVID-19 вошла Албания. В печальном рейтинге он занимает 10 место из 5,6%.