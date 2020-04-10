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Espreso.tvОбществоУкрпочта закупила 500 автомобилей для передвижных отделений

Укрпочта закупила 500 автомобилей для передвижных отделений


фото: fb
Укрпочта подписала договор на покупку 500 новых авто на условиях финансового лизинга для передвижных отделений

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"В Украине более 25 тысяч сел и поселков городского типа, в которых проживает почти 10,6 млн людей и задача государства - сделать так, чтобы бабушка или дедушка, как бы далеко они ни жили от города, могли получить пенсию, оплатить коммунальные, купить лекарства или базовый набор продуктов. Эпидемия коронавируса и ограниченность междугородного передвижения только подняли на поверхность все эти потребности. Поэтому решение с передвижными отделениями как никогда своевременно", - написал министр.

По его словам, Укрпочта получила автомобиля Fiat Doblo Maxи со всем необходимым дооборудованием и трехлетним техническим обслуживанием с 20% скидкой на базовую модель по сравнению с розничной ценой.

Он отметил, что тендер провели почти на 8,5 млн евро. Условия финлизинга от банка ПУМБ - на 3 года под 6% годовых в евро.

"До конца 2020 года Укрпочта запустит передвижные отделения в населенных пунктах 5 областей Украины. К концу лета первые 100 машин появятся в Киевской области", - добавил Криклий.

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