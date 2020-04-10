Украинский баскетболист НБА заявил, что может сменить гражданство

10 апреля, 2020, 11:37

Украинский баскетболист клуба НБА "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк заявил, что может получить американское гражданство

Об этом он заявил во время прямой трансляции на странице тренера баскетбольного клубуу "Черкасские обезьяны" Максима Михельсона в Instagram .

По словам Михайлюка, он может получить американское гражданство, если решит остаться жить в США.

"Возможно, получу гражданство США. Если останусь здесь жить, то почему бы и нет", - сказал Михайлюк.

22-летний Святослав Михайлюк выступает в Национальной баскетбольной ассоциации с 2018 года. В "Детройта" он играл за "Лос-Анджелес Лейкерс".