Украинские морпехи провели в Черном море учения с высадкой десанта и боевыми стрельбами

Об этом сообщает ВМС Вооруженных сил Украины в Facebook.

По данным ВМС, сегодня вспомогательное судно обеспечения "Шостка" обеспечило высадку подразделений морской пехоты на необорудованный берег. Десант добрался до берега скоростными катерами типа "Willard".

"Кроме того, при переходе, команда судна "Шостка" совершенствовала морские навыки. Личный состав выполнил ряд судебных боевых учений, среди которых организация протиподводнодиверсионной обороны судна на незащищенном рейде, с боевой стрельбой из стрелкового оружия по подвижным целям", - отметили в сообщении .

Украинские моряки успешно выполнили поставленную задачу, что позволило пехотинцам высадиться на побережье, взять под контроль участок местности и уничтожить передовые наблюдательные посты и артиллерийскую батарею условного противника, обеспечив продвижение основных сил.

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