Украина закрыла отопительный сезон с рекордным за 30 лет запасом газа
Об этом сообщила пресс служба НАК "Нафтогаз Украины".
Согласно данным НАК, запасы газа в ПХГ Украины к концу отопительного сезона 2019-2020 гг. - самый высокий показатель за последние 30 лет. К этим объемам запасы газа в подземных хранилищах приближались в отопительном сезоне 2008-2009 годов. Тогда запасы составляли 15,4 млрд куб. м газа.
С начала отопительного сезона 2019-2020 гг. Украина использовала 5,98 млрд куб. м ПХГ. Погодные условия позволили прекратить отбор газа из ПХГ и начать сезон закачки газа еще в марте, тогда как в 2019 году закачка началась в апреле.
"Мы создали значительные запасы природного газа в хранилищах на случай остановки транзита в 2020 году. Это усилило переговорную позицию Украины в переговорах о новом контракте на транзит и помогло достичь выгодных условий для Украины. Сегодня мы сталкиваемся с новым вызовом для энергетической стабильности, но значительные запасы газа в ПХГ помогут нам пройти и этот кризис", - сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
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