Украина закрыла отопительный сезон с рекордным за 30 лет запасом газа

10 апреля, 2020, 16:47

По состоянию на 7 апреля 2020 года в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) хранилось более 15,8 млрд куб. м газа - почти на 45% больше, чем год назад

Об этом сообщила пресс служба НАК "Нафтогаз Украины".

Согласно данным НАК, запасы газа в ПХГ Украины к концу отопительного сезона 2019-2020 гг. - самый высокий показатель за последние 30 лет. К этим объемам запасы газа в подземных хранилищах приближались в отопительном сезоне 2008-2009 годов. Тогда запасы составляли 15,4 млрд куб. м газа.

С начала отопительного сезона 2019-2020 гг. Украина использовала 5,98 млрд куб. м ПХГ. Погодные условия позволили прекратить отбор газа из ПХГ и начать сезон закачки газа еще в марте, тогда как в 2019 году закачка началась в апреле.

"Мы создали значительные запасы природного газа в хранилищах на случай остановки транзита в 2020 году. Это усилило переговорную позицию Украины в переговорах о новом контракте на транзит и помогло достичь выгодных условий для Украины. Сегодня мы сталкиваемся с новым вызовом для энергетической стабильности, но значительные запасы газа в ПХГ помогут нам пройти и этот кризис", - сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.