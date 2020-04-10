Убийство экс-директора "Интера" Старицкого: жену экс-министра Кожары подозревают в даче ложных показаний

10 апреля, 2020, 17:24

10 апреля полиция Киевщины сообщила о подозрении жене бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары по факту дачи ложных показаний

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Установлено, что жена Кожары, как свидетель, умышленно сообщила полиции ложь о фактах и обстоятельствах совершения ее мужем умышленного убийства

В дальнейшем, при рассмотрении судебного заседания об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, в ходе допроса ее в качестве свидетеля предоставила суду такую же недостоверную информацию.

Действия лица квалифицированы по ч. 2 ст. 384 УК Украины (заведомо ложное показание свидетеля).