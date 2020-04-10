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Espreso.tvОбществоУбийство экс-директора "Интера" Старицкого: жену экс-министра Кожары подозревают в даче ложных показаний

Убийство экс-директора "Интера" Старицкого: жену экс-министра Кожары подозревают в даче ложных показаний


фото: npu.gov.ua
10 апреля полиция Киевщины сообщила о подозрении жене бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары по факту дачи ложных показаний

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Установлено, что жена Кожары, как свидетель, умышленно сообщила полиции ложь о фактах и обстоятельствах совершения ее мужем умышленного убийства

В дальнейшем, при рассмотрении судебного заседания об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, в ходе допроса ее в качестве свидетеля предоставила суду такую же недостоверную информацию.

Действия лица квалифицированы по ч. 2 ст. 384 УК Украины (заведомо ложное показание свидетеля).

  • Напомним, 21 февраля в здании бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары нашли застреленным бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого
  • 22 февраля полиция переквалифицировала дело о смерти бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергей Старицкий в доме экс-главы МИД Леонида Кожары с самоубийства на умышленное убийство
  • 27 февраля журналист Егор Чечеринда заявил, что на семью убитого стремятся выйти неизвестные лица, которые предлагают $1 млн за то, чтобы близкие официально отказались от любых претензий к экс-министру МИД Кожаре.
  • 4 марта в доме Кожары провели следственный эксперимент.
  • 25 марта полиция по подозрению в умышленном убийстве задержала экс-главу МИД Леонид Кожару.
  • Юридическая компания Миллер, которая представляет интересы семьи бывшего директора канала "Интер" Сергея Старицкогой, настаивала на аресте подозреваемого без определения суммы залога.
  • На суде по избранию меры пресечения экс-министру иностранных дел Леонид Кожара защита заявила, что его жена подала заявление о случайном преступлении.
  • 27 марта бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, которого подозревают в убийстве бывшего гендиректора канала "Интер" Сергей Старицкий, арестовали в зале Шевченковского суда Киева.
  • Адвокаты эксминистр иностранных дел Леонида Кожары подали апелляционную жалобу на решение Шевченковского суда Киева о содержании экс-министра Леонида Кожары под стражей.
 
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