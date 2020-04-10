У "Слуги народа" есть сильные кандидаты в мэры Харькова, Одессы, Львова и Днипра, - нардеп Качура

10 апреля, 2020, 18:59

В партии "Слуга народа" допускают, что мэры некоторых городов на предстоящих местных выборах будут баллотироваться от этой политической силы

Об этом в интервью LB.ua рассказал народный депутат Александр Качура.

"Мы будем принимать решение в зависимости от ситуации в каждом отдельном регионе. Я не исключаю того, что кто-то из действующих мэров будет баллотироваться от "Слуги народа", которые пока не являются членами нашей партии. Если они не замешаны в каких-то скандалах, за ними нет никакого негатива, возможно, они будут соответствовать тому образу кандидатов, который мы видим ", - отметил Качура.

Он сказал, что партия будет сотрудничать с выбранными мэрами в любом случае.

"Мэр без депутатского корпуса и секретаря совета - английская королева, извините. Если выиграют мэры-самовыдвиженцы, мы будем с ними сотрудничать в любом случае. Это легитимно избранная власть. Мое видение, что мы должны выдвигать сильных кандидатов в каждом населенном пункте. Если человек действительно верит в свою победу, хороший специалист, мы поддержим такого кандидата, если он сильный и изъявил желание конкурировать с мэром, который находится на своем посту хоть 15 лет", - добавил также нардеп.

При этом он выразил уверенность, что "Слуге народа" по результатам выборов удастся собрать большинство в местных советах.

"Где-то мы будем побеждать, где-то занимать второе-третье место. Здесь на первый план выходят все же персоналии, а не партия. Здесь совсем другая повестка дня и избирательная кампания. Мы создадим в любом случае в том или ином совете конструктивное большинство для того, чтобы принимать необходимые этой территориальной громаде местным советом решения. Независимо от того, какая будет политическая сила. Потому что на местном уровне политизация минимальная. Здесь рациональный порядок дня. Люди дела. Они строят лавочки в округе, устанавливают урны. Это работа не политика, а хозяйственника", - резюмировал Качура.

В то же время он считает, что у партии есть сильные кандидаты в мэры Харькова, Одессы, Львова и Днипра.

"С кандидатами мы определимся, когда будет время выдвижения", - отметил Качура, отказавшись назвать фамилии, чтобы "не допустить их дискредитации".