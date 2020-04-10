Тайсон возмущен, что бойцы UFC зарабатывают меньше боксеров

10 апреля, 2020, 22:22

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон заявил, что не понимает, почему боксеры зарабатывают больше бойцов смешанных единоборств

Об этом сообщает BoxingScene.

По мнению Майка Тайсон бойцы ММА получают незаслуженно мало денег, особенно по сравнению с боксерами.

"В смешанных единоборствах больше просмотров, чем в боксе. Но боксеры всегда будут зарабатывать больше бойцов ММА. Сложно объяснить, почему так происходит. В этом нет никакого смысла. Не могу это объяснить. Но я считаю, что бойцам ММА явно недоплачивают. Поединки там зрелищны и сексуальны. Но платят бойцам реально мало", - сказал Тайсон.

53-летний Тайсон начал карьеру в профессиональном боксе в 1985 году, когда ему было 18 лет. На его счету 58 поединков, в которых он одержал 50 побед и потерпел 6 поражений, еще два боя признали несостоявшимися.