Сутки на Донбассе: двое раненых, один военный погиб

10 апреля, 2020, 08:26

9 апреля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 21 обстрел позиций Объединенных сил, девять из которых - с применением минометов 120-го и 82-го калибра, которые за Минскими договоренностями, должны находиться в районах отвода

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Оккупанты также открывали огонь по нашим опорным пунктам с противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С целью прекращения враждебных провокаций и стабилизации ситуации наши воины активно применяли дежурные огневые средства. Умелыми действиями украинские защитники заставили противника к восстановлению режима "Тишина" на всех участках линии соприкосновения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 11 обстрелов со стороны российских оккупационных войск.

По защитника Павлополь враг выпустил пять мин калибра 82 мм, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Водяного противник открывал огонь дважды, применив при этом минометы калибра 82 мм - четыре мины, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Наши позиции у Красногоровки и Новомихайловка оккупанты трижды обстреляли из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Рядом с Авдеевкой российские наемники дважды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе села Пищевик враг обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров, а у села Старогнатовка - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Богдановка противник применил против украинских защитников стрелковое оружие.

Объединенные силы дали решительный ответ на все вооруженные провокации и прекратили огневую активность противника.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ 10 раз открывали огонь в сторону защитников Украины.

С минометов калибра 120 мм и 82 мм, потратив 38 мин, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник в течение суток трижды обстрелял наши опорные пункты вблизи Орехово.

Огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов также зафиксировано у населенных пунктов Хутор Вольный, Новолуганское, Новоалександровка и Попасная. Всего на этих участках враг выпустил 18 мин указанного калибра.

В районе Крымского российские оккупанты дважды обстреляли наши позиции из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Рядом с Новгородским против подразделения Объединенных сил оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс.

Вследствие вражеских обстрелов вчера погиб один украинский герой, двое наших защитников получили ранения.

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