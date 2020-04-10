Сутки на Донбассе: двое раненых, один военный погиб
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Оккупанты также открывали огонь по нашим опорным пунктам с противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С целью прекращения враждебных провокаций и стабилизации ситуации наши воины активно применяли дежурные огневые средства. Умелыми действиями украинские защитники заставили противника к восстановлению режима "Тишина" на всех участках линии соприкосновения.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 11 обстрелов со стороны российских оккупационных войск.
По защитника Павлополь враг выпустил пять мин калибра 82 мм, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
По опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Водяного противник открывал огонь дважды, применив при этом минометы калибра 82 мм - четыре мины, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Наши позиции у Красногоровки и Новомихайловка оккупанты трижды обстреляли из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.
Рядом с Авдеевкой российские наемники дважды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе села Пищевик враг обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров, а у села Старогнатовка - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Богдановка противник применил против украинских защитников стрелковое оружие.
Объединенные силы дали решительный ответ на все вооруженные провокации и прекратили огневую активность противника.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ 10 раз открывали огонь в сторону защитников Украины.
С минометов калибра 120 мм и 82 мм, потратив 38 мин, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник в течение суток трижды обстрелял наши опорные пункты вблизи Орехово.
Огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов также зафиксировано у населенных пунктов Хутор Вольный, Новолуганское, Новоалександровка и Попасная. Всего на этих участках враг выпустил 18 мин указанного калибра.
В районе Крымского российские оккупанты дважды обстреляли наши позиции из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.
Рядом с Новгородским против подразделения Объединенных сил оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс.
Вследствие вражеских обстрелов вчера погиб один украинский герой, двое наших защитников получили ранения.
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